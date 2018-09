Oberndorf a. N. Seit zehn Jahren zusammen lernen

Die Leiterin bedankte sich bei ihrem Team aus drei Erziehern, zwei Heilpädagogen, einem Azubi und auch bei den Eltern. 13 Regelkinder und sieben Schmetterlingskinder besuchen derzeit den Kindergarten. Für die Zukunft wünsche sie sich, dass es so gut weiter gehe wie bisher. Mit einem Team, auf das man sich verlassen könne.

In den Räumen des Kindergartens habe sich in den vergangenen Jahren viel getan. Der Ruheraum zum Beispiel. Ein Zimmer ganz ohne Reize sei wichtig für die Schmetterlingskinder, um sich zu entspannen. Das Spielepodest für bessere Beweglichkeit und Motorik wurde vor zwei Jahren eingeweiht. Selbst gebaut hätten sie Raumteiler, die aussehen wie Büsche. So können die Kinder sich jederzeit eine Nische für sich selbst schaffen.

Die Balance zwischen Regelkindern und Schmetterlingskindern zu halten, sieht Carmen Kurz als Kern ihrer Aufgabe. "Niemand wird benachteiligt." Das sei der Leitfaden des Kindergartens.

Mit den Kindern wird zudem viel mit Knetmasse gearbeitet, wie eine Erzieherin erklärte. Knete sei die beste Therapie und durch das Verwenden von Alltagsgegenständen, wie zum Beispiel einer Knoblauchpresse, lernten Kinder bessere Motorik. Dies konnten auch Besucher auf der Geburtstagsfeier sehen. An einem Tisch formten Kinder aus bunter Knete Gegenstände, drückten diese durch eine Presse, oder klopften sie flach. An einem anderen Tisch bastelten die Kleinen Schmetterlinge aus Tonkarton.

Nach Kaffee und Kuchen führte Carmen Kurz Eltern und Interessierte durch die Räume des Kindergartens.