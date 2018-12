Oberndorf a. N. Seit mehr als 70 Jahren singt er

Er hat alle Ehrungen erhalten, die es laut den Regularien seitens der Diözese, des Cäcilienverbandes und chorintern auszusprechen gibt. Doch wer so erstaunlich lange in solcher Treue zu einer Sache gestanden hat, den lässt man nicht ziehen, auch wenn es keine Ehrenzeichen mehr anzustecken, keine Medaille mehr zu überreichen gibt.

Sehr gerührt zeigte sich Edwin Wöhrstein, als Karl Hund ihn ein letztes Mal in den Mittelpunkt rückte, ihm ein Präsent überreichte und Wöhrsteins mehr als sieben Jahrzehnte dauernde Sängertätigkeit in den Chören von Sankt Silvester (Altoberndorf) und Sankt Mauritius (Bochingen) noch einmal in Erinnerung rief.