Oberndorf a. N. Seit 1968 fester Teil des Vereins

Im Herbst 1963 wurde das größte Bauvorhaben in der Vereinsgeschichte in Angriff genommen: der Bau des Sportheims. Die Fertigstellung dauerte bis zum Herbst 1966 und stellte enorme Anforderungen an die Vereinsführung und die Mitglieder, da fast alles in Eigenarbeit gemacht werden musste.

1968 erfolgte die Integration der Tischtennisabteilung. Mit einer Damen- und einer Herrenmannschaft wurde gestartet. Sein 75-jähriges Bestehen feierte der Hauptvereins im Juli 1986 mit viel Sport, Unterhaltung und Ehrungen.

Immer etwas zu feiern

Anlässlich des 20-jährigen Bestehens der Tischtennisabteilung, des 25-jährigen Bestehens der Damen/Mädchengymnastikabteilung und des 65-jährigen Bestehens der Fußballabteilung wurde 1988 in der Turnhalle ein Jubiläumsabend mit vielen Ehrengästen gefeiert.

2011 beging man das 100-jährige Bestehen des TSV: Mit einem Festakt starteten am 2. April die Jubiläumsfeierlichkeiten. Ende Juni fand – unter anderem –­ in der Turnhalle die Tischtennis-Stadtmeisterschaft statt. Ein große Festwochenende fand vom 15. bis 18. Juli 2011 auf dem Festgelände beim Sportplatz statt.

Am heutigen Samstag, 26. Mai, wird nun in der Hochmössinger Turnhalle wieder gefeiert.

14 Uhr Einlass

15 Uhr

Ansprache und Ehrungen

16 Uhr

Tischtennisshowkampf mit Jindrich Pansky (zweifacher Vizeweltmeister) und Milan Orlowski (dreifacher Europameister)

18 Uhr Party mit DJ