Oberndorf a. N. SCL-Sportheim wird Konzertbühne

Auch im Hintergrund läuft parallel viel bei den jungen Musikern. So planen sie derzeit Touren für die Bands Rumble in the Jungle und Ten Skies High. Zudem wollen die jungen Männern Nachwuchsmusikern die Angst vor dem Tonstudio nehmen. "Wer mal etwas aufnehmen will, kann das einfach tun", meint Häckel.