Oberndorf a. N. Schwimmunterricht lässt zu wünschen übrig

Auf die Nachfrage der Freien Wähler, welche Grundschulen in Oberndorf Schwimmunterricht anbieten, gibt Bürgermeister Herrmann Acker die schockierende Antwort: An nur drei von sechs Schulen gibt es Schwimmstunden. Der Bürgermeister betont, dass die Stadt ihren Beitrag zum Schwimmunterricht an Grundschulen leistet. Sie stelle das Schwimmbecken zur Verfügung und übernehme die Fahrtkosten. Das Angebot anzunehmen liege jedoch allein im Ermessen der Schulen. "Wir bemühen uns als Kommune, Schwimmunterricht gehört bei Grundschulen einfach dazu", findet Dieter Rinker, Fraktionschef der Freien Wähler. "Es kann nicht sein, dass die Kinder nicht mehr schwimmen lernen."