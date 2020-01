Oberndorf a. N. Schwarzwälder Bote feiert 185. Geburtstag

Vom Beginn seiner Schriftsetzerlehre beim Schwäbischen Merkur in Stuttgart an verfolgte er ehrgeizig sein Ziel: Er wollte seine eigene Zeitung machen. Zunächst hatte er nach Abschluss seiner Ausbildung 1834 aber eine Hürde zu überwinden: In den Augen der Regierungs-Behörden war Brandecker mit seinen gerade 20 Jahren einfach zu jung, um eine politische Zeitung verantwortlich zu führen.