Oberndorf a. N. Schwäbischer Automatisierer investiert in OPW

Mit dem Sanierungsberater Matthias Kühne von der Kanzlei Nickert sowie dem vom Gericht bestellten Sachwalter Dirk Pehl von "Schultze & Braun" habe man intensiv an einer Sanierungsmöglichkeit gearbeitet.

Als starker Partner habe die Kreissparkasse Rottweil auch in dieser schwierigen Zeit fest an der Seite von OPW gestanden, betont ein sichtlich erleichterter Uwe Hildebrandt im Gespräch mit unserer Zeitung.

Das Insolvenzverfahren war in Eigenverwaltung eröffnet worden. Das geschieht in der Regel dann, wenn das Insolvenzgericht der Ansicht ist, dass der Schuldner selbst am besten die Verfahrenabwicklung führen kann. Das Vertrauen in Uwe Hildebrandt wurde belohnt.

Durch die Aufnahme in die Unternehmensgruppe, entstehe jetzt ein globaler Anbieter im Bereich der Fertigungsmesstechnik, betonen Weber und Hildebrandt. Zu dieser Unternehmensgruppe gehört neben "IWS-automation" und nun eben OPW auch die Firma "Lehnert-Fertigungsmesstechnik", die sich in Uhingen bei Göppingen mit der Konstruktion und Herstellung von Messmaschinen beschäftigt.

Zwischen den drei Firmen gebe es wenige Überschneidungen im Kundenbereich. Man ergänze sich ideal und sei für die Zukunft breiter aufgestellt. Die Teillösungen der einzelnen Unternehmen für die Herausforderungen der "Industrie 4.0" könnten nun zum Vorteil des Kunden in einem Gesamtkonzept realisiert werden.

Die Geschäftsführer der Unternehmensgruppe, die ihren Berufsweg alle mit einer technischen Lehre begonnen haben, freuen sich besonders darüber, dass durch OPW jetzt eine technische Ausbildungsstätte in die Unternehmensgruppe integriert werde.

Hildebrandt zeigt sich dankbar gegenüber den Lieferanten, Kunden und Mitarbeitern, die OPW während des Eigenverwaltungsverfahrens die Treue gehalten hätten und freut sich unter dem Motto "Damit zusammen wächst, was zusammen gehört" auf die neuen Aufgaben.