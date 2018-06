Oberndorf a. N. Schuhmarktplatz wird Konzertsaal

Am 6. Juli wird eine Serenadenpause eingelegt – an diesem Wochenende findet der Hüttenzauber statt. Weiter geht’s dann am 13. Juli mit dem Musikverein Aistaig, am 20. Juli tritt der Musikverein Hochmössingen auf, und den Schlussakkord setzt in diesem Jahr am 27. Juli die Musikkapelle Altoberndorf.