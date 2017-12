Oberndorf a. N. Schüler knüpfen Kontakte mit den Experten

Abfahrt war bereits um 6 Uhr, denn für die 15 Schüler begleitet von Dietmar Quedenbaum und Frank Berger gab es einen konkreten Arbeitsauftrag: Um Lösungen für die Problemstellungen ihrer Technikarbeiten zu finden, sollten sie auf der Messe mit ihren 1700 Ausstellern Kontakt zu Unternehmen knüpfen, die helfen können, die gestellten Aufgaben im Rahmen der Technikerarbeit zu lösen. Der Messebesuch diente zudem dazu, sich über die neuesten Technologien hinsichtlich der "Industrie 4.0" zu informieren, und deren Möglichkeiten in Vorführungen praktisch kennenzulernen.

n Die Fachschule für Technik veranstaltet am am Donnerstag, 11. Januar, ab 19 Uhr einen Infoabend in Oberndorf. Das Angebot richtet sich in erster Linie an Absolventen der Berufsbilder Industriemechaniker, Mechatroniker, Elektroniker sowie verwandte Berufe. Am Infoabend werden die verschiedenen Fachrichtungen, also "Automatisierungstechnik/Mechatronik" und "Elektrotechnik (Vertiefung Automatisierungstechnik/Mechatronik)" vorgestellt. Außerdem demonstrieren Schüler der Beruflichen Schulen verschiedene Unterrichtsinhalte.