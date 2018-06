Oberndorf a. N. "Schon ein bissle größenwahnsinnig"

Michael Link probierte diese sogleich aus und stellte fest: "Das klingt schon anders als aus dem Computer." Mit dem Orgelchoral "Komm Heiliger Geist", einem der insgesamt 18 Leipziger Choräle von Johann Sebastian Bach, leitete Link stimmungsvoll auf seine Ausführungen zur Geschichte der Walcker-Orgel in der evangelischen Stadtkirche über. Martin Elsässer habe für die Stadtkirche den Einbau einer Walcker-Orgel eingeplant.

Johann Eberhard Walcker hatte ab 1781 in Bad Cannstatt den Grundstein für eine über zwei Jahrhundert führende Tradition der berühmten Orgelbausippe Walcker gelegt. Sein Sohn Eberhard Friedrich Walcker, der den Sitz der Firma 1820 nach Ludwigsburg verlegte, begründete den Weltruf des Orgelbach-Unternehmens. Bis 1999 wurden Walcker-Orgeln für Kirchen in der ganzen Welt gebaut, so in Petersburg, Kairo, Buenos Aires, London, Madrid, in Berlin, Hamburg, München und natürlich Stuttgart (Stiftskirche). Siegfried Karg-Elert gab 1920 auf der Walcker-Orgel in der Stadtkirche ein Konzert. Er soll auch zusammen mit dem Organisten der Stiftskirche Stuttgart, Arnold Strebel, dem Architekten Elsässer und Walcker die Oberndorfer Orgel entworfen haben.

Wie Link schilderte, hat 1953 die beim Löschen eines Brands entstandene extrem hohe Luftfeuchtigkeit der pneumatischen Orgel stark zugesetzt. In den 1970er-Jahren sei die Orgel dann nicht mehr zu spielen gewesen und durch eine elektronische Orgel ersetzt worden. "Zur Finanzierung wurden Orgelpfeifen und leider auch der Spieltisch verkauft." Die immer noch sichtbaren Orgelpfeifen seien reine Zierpfeifen. 16,5 Prozent der Walcker-Orgelpfeifen, vor allem die großen hölzernen Bass-Pfeifen, seien noch vorhanden.

"Ich gehe davon aus, dass sich noch recht viele solcher alten Pfeifen in Oberndorfer Haushalten befinden. Ich habe schon daran gedacht, einen diesbezüglichen Aufruf zu machen", bekräftigte Link. Orgelbaufachleute hätten bestätigt, dass gerade die großen Pfeifen für einen Orgelneubau verwendet werden könnten. "Unter Verwendung dieser Pfeifen werden die Kosten auf rund 500 000 Euro geschätzt."

Link weist auf die Veranstaltungen und Aktionen des Orgelkreises hin. Seine Mitstreiter und er seien sich bewusst, dass es noch ein langer und steiniger Weg sei, bis das Projekt Pfeifenorgel in Angriff genommen werden könne. "Wir sind da schon ein bissle größenwahnsinnig. Wenn wir die Hälfte des benötigten Geldes zusammenhaben, ist es denkbar, beim Oberkirchenrat einen Kredit zu beantragen und den Bau der Orgel in Auftrag zu geben", meinte Link. Eine gewisse Hoffnung setzt er auch auf eine Förderung aus der Bundesstiftung Denkmalschutz. "Man sollte es mal probieren."