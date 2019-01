Oberndorf a. N. "Schöninger-Schantle" wieder vereint

Oberndorf. Vor einem Jahr veröffentlichte Hübner ein Buch über die "Schöninger-Schantle" (wir berichteten). Sein Ururgroßvater Andreas Schöninger, seines Zeichens Schneidermeister in Oberndorf, hatte die Sammlung zwischen 1904 und 1920 zusammengestellt. Die Kleidle hat er selbst genäht, die Masken stammen zum Teil vom bekannten Rottweiler Larvenschnitzer German Burry.

Für 30 Pfennig am halben Tag verlieh Andreas Schöninger seinerzeit die Narrenkleider. Die Wenigsten hatten damals einen eigenes Kleidle. Sogar Fabrikant Paul Mauser war "Stammkunde". Zeitweise sei die komplette Schantlekapelle in "Schöninger-Schantle" unterwegs gewesen, weiß Günter Hübner.

Er habe seine Fasnets-Familiengeschichte zwischen zwei Buchdeckeln festgehalten, damit sie nicht verloren geht, erzählt Hübner, der früher als Fotograf in der Neckarstadt einen eigenen Laden hatte. Was als Erinnerung für die Kinder und Enkel gedacht war, hat sich mittlerweile an die 100 Mal verkauft, berichtet er.