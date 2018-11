Oberndorf a. N. ›Schneefall" fordert die ganze Kapelle

Mit lang anhaltendem Beifall begrüßten die Musikbegeisterten auch das Hauptorchester und den Dirigenten Volker Rückert nach der Pause. Mit der knapp einminütigen "Fanfare Exuberante" von Satoshi Yagisawa zeigten die Musiker eindrucksvoll, was das Orchester kann. In dem Stück waren vor allen Dingen die Blechbläser gefordert. Johanna Jainsky versicherte, dass diese Auftaktfanfare das kürzeste Stück des Abends sei und versprach mit den nächsten Stücken einen Ausgleich. Im von Jan van der Roost komponierten Stück "Et in terra pax" (Friede auf Erden) wechselten sich unruhige und melancholische Melodien ab. Gänsehaut erzeugten beim Publikum die während der Darbietung die mit einer gewissen Traurigkeit gesungenen Worte "Et in terra pax" und das von einem Musiker vorgetragene Gedicht. Zum Abschluss des Stücks gab es vom Publikum reichlich Beifall für die gefühlvolle Darbietung.

Beim nächsten Programmpunkt, der Filmmusik zum ersten Teil der Triologie "Der Herr der Ringe – Die Gefährten" waren nicht nur die Ohren der Gäste gefordert. Ein von Christian Kipp erstellter Videoclip mit Passagen aus dem Film lief im Hintergrund auf der Leinwand ab. Das von Steven Reineke komponierte Werk "Die Hexe und die Heilige" greift das Thema der Hexenverfolgung im Mittelalter auf. Durch die Taktwechsel in diesem Stück waren besonders die Schlagzeuger im Fokus. Aber auch diese Stellen im Stück wurden mit Bravour gemeistert.

Vor dem letzten Titel im Programm bedankte sich Gert Frädrich bei den Akteuren des Abends und überreichte Volker Rückert und dessen Frau ein Präsent. Als letzten Titel wies das Programm "Simply Red on Tour" aus. Dabei kamen die Fans der Pop-Musik auf ihre Kosten. Bei einem Medley aus bekannten Hits wie "Something Got Me Started", "Stars" oder "Fairground" unterstützten die Konzertbesucher das Orchester durch ihr rhythmisches Klatschen. Als Lohn für den lang anhaltenden Beifall am Ende des Titels spielte die Kapelle den "Florentiner Marsch". So war auch etwas für die Freunde traditioneller Volksmusik dabei. Mit ihrem Herbstkonzert stellten die beiden Altoberndorfer Orchester ihr Können eindrucksvoll unter Beweis.