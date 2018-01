Oberndorf a. N. Schade

Im ehemaligen Lehrerwohnheim, in dem der "Glühwurm" die vergangenen Jahre untergebracht war, geht es nicht mehr, weil saniert wird. Andere städtische Gebäude stehen laut Auskunft des Ersten Beigeordneten Lothar Kopf nicht zur Verfügung. Und die Fuchswaldhexen, deren Bar in der ehemaligen Bäckerei Bushart stationiert war, gucken ebenfalls in die Röhre. Das Haus wurde verkauft und der neue Besitzer vermietet nicht mehr. Trotz eines Aufrufs in den sozialen Netzwerken und auch in unserer Zeitung haben sich keine anderen privaten Vermieter gefunden.