Oberndorf (cel). Der Gemeinderat beschloss in seiner jüngsten Sitzung eine "Satzung über die Höhe der zulässigen Mieten für geförderte Wohnungen" – und zwar rückwirkend auf den 1. Januar 2009. Das schreibe ein Landesgesetz so vor, betonte Bürgermeister Hermann Acker. In Oberndorf gibt es nach Aussage der Verwaltung keine Privatpersonen, die davon betroffen seien – lediglich Wohnungen der OWO. Und für diese habe die neue Satzung derzeit keine finanziellen Asuwirkungen.