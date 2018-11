Oberndorf a. N. Sammeln zum Motto "Mein Schuh tut gut"

Oberndorf. Zum Kolping-Gedenktag findet in diesem Jahr die dritte bundesweite Schuhsammelaktion zugunsten der Internationalen Adolph-Kolping-Stiftung statt. Nach dem großen Erfolg der vergangenen Jahre beteiligt sich die Kolpingsfamilie Oberndorf an der Sammelaktion "Mein Schuh tut gut!". Bundesweit wurden in den letzten beiden Jahren 450 880 Paare Schuhe gesammelt.