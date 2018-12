Oberndorf. Die Ivo-Frueth-Schüler werden am heutigen Freitag, 14. Dezember, noch ein letztes Mal vor Weihnachten mit einem Verkaufsstand auf dem Wochenmarkt in Oberndorf anzutreffen sein. Angeboten wird Selbstgemachtes: Essig, Tees, Apfelringe sowie verschiedene Sorten Marmeladen und Fruchtaufstriche. Zudem können selbstgemachte Plätzchen und Nüsse erworben werden. Seit November waren die Schüler jeden Freitag mit ihren Produkten auf dem Markt in der Innenstadt. Mit den Einnahmen soll eine Klassenfahrt ermöglicht werden.