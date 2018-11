Oberndorf a. N. Sagenhafter König aus Homers Epen

Eintritt und eine Führung sind inklusive. Die Fahrt erfolgt in einem bequemen Reisebus. Ein ausführlicher Flyer wird vor der Abfahrt zugesandt.

Die Veranstaltung der Vhs wurde in Kooperation mit der Gesellschaft für Heimat- und Kulturgeschichte sowie der Paul-Gerhardt-Gemeinde Böblingen organisiert. Die Gebühr beträgt 50 Euro bei 30 Teilnehmern. Anmeldungen nimmt die Volkshochschule unter Telefon 07423/77 11 80 oder per E-Mail an vhs@oberndorf.de entgegen.