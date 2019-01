Oberndorf a. N. Sachliche Informationen statt Parolen

Referenten

Rainer Prewo: Alt-Oberbürgermeister von Nagold, ehemaliger Landtagsabgeordneter, Vorstandsvorsitzender der Denkmalstiftung Baden-Württemberg. In Nagold wurde einer der ersten Gestaltungsbeiräte überhaupt eingesetzt. Klaus Fehrenbach: Mitbegründer des Karlsruher Architekturbüros "ARCHIS" sowie von "amPuls", einer Arbeitsgruppe der Architektenkammer, deren Ziel die konstruktive Begleitung der kommunalen Planungspolitik ist. Patrick Schreib: Tourismusdirektor in Baiersbronn, wo 2016 ein Gestaltungsbeirat eingesetzt wurde. Er definiert Baukultur als einen "andauernden Prozess zur Erarbeitung von regionalen Qualitätsmerkmalen" durch die Reduktion von Leerständen und die Erhaltung Ortsbild prägender Gebäude.

Weitere Informationen: www.baukultur- oberndorf.de

Der "1. Oberndorfer Tag der Baukultur" findet am Donnerstag, 24. Januar, 19 Uhr, im Vortragssaal der Volkshochschule im Schwedenbau statt. Der Eintritt ist frei, die Initiatoren benötigen aus organisatorischen Gründen allerdings Voranmeldungen. Es gibt mehrere Wege, sich anzumelden: per Post bei Andi Schmider, Pfalzstrasse 6, 78727 Oberndorf, Telefon 07423/8 10 93 93, oder per E-Mail an post@baukultur-oberndorf.de sowie über die Homepage www.baukultur-oberndorf.de