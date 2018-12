Oberndorf a. N. "Rock-Frog-Party" steigt in Beffendorf

Oberndorf-Beffendorf. Blasmusik mit Nachbrenner: Die "Froschenkapelle" aus Radolfzell gastiert am Samstag, 12. Januar, in Beffendorf. Ihre "Rock-Frog-Party" ist Teil des großen Narren-Wochenendes zum Doppeljubiläum 1250 Jahre Beffendorf und 50 Jahre Hagen-Henker-Zunft. Die Combo vom Bodensee lässt es ab 20.30 Uhr im Festzelt krachen. Im Dreiländer-Eck hat sie längst Kultstatus, hierzulande ist die "Froschenkapelle" eher weniger bekannt. 1967 gegründet, besteht sie aktuell aus rund 25 Musikanten. Die Mischung der Instrumentenbesetzung ist so wild wie die ihres Repertoires: Die Bläser- und Brass-Kapelle wird ergänzt um Schlagzeug, E-Gitarren und E-Bass und Gesang. Sie spielt Stücke aus Rock, Schlager, Rap und Metal, aber genauso Klassiker der bayerischen und böhmischen Blasmusik.

Das Narrenwochenende beginnt am Freitag, 11. Januar, um 19 Uhr mit dem Fackelumzug und rund 1200 Hästrägern. Dem folgt ein Brauchtumsabend im Festzelt. Dazu spielen "Die zwei Hofemer".

Am Samstag folgen ab 13 Uhr der Kinderumzug mit 700 jungen Narren und ein Brauchtumsnachmittag im Zelt. Um 18.30 Uhr ist Narrenmesse in der Kirche St. Urban.