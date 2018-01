Oberndorf a. N. Riesenbrezel für den glücklichen Gewinner

Oberndorf. In geselliger Runde fand das Silvesterpaschen der Kolpingsfamilie im Don Bosco Haus statt. Drei Generationen im Alter zwischen vier und 81 Jahren setzten das seit den 1980er-Jahren gepflegte, lieb gewonnene Ritual am Jahresende fort und würfelten an zwei Tischen um die begehrten Neujahrsbrezeln.