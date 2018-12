Oberndorf a. N. Rekord beim Basar

Zum Verkauf wurden selbst gebundene Adventskränze und Gestecke floristisch ausgeschmückt. Ebenso gab es weihnachtliche Dekorationen für drinnen und draußen. Selbst gebackene Nuß- und Hefezöpfe, Brot und 250 Päckle Weihnachtsbrötle kamen gut an. Das breite Angebot wurde ergänzt durch eigenes Trauben- und Quittengelee, Kräutersalz, Honig sowie Cantuccinis.

Das eingespielte Missionsteam hatte sich zuvor mehrere Tage im Gemeindehaus zum Basteln, Kranzbinden und ausschmücken getroffen. Der Erlös geht wie jedes Jahr direkt an die Projekte der beiden Missionsschwestern Margarita und Annerose Maier. Sie sind in der Gemeinschaft des Institutes St. Bonifatius in Detmold beheimatet. Seit über 30 Jahren üben sie ihre segensreiche Tätigkeit im Kongo und in Ruanda/Afrika aus (wir berichteten).

Der Nachmittag klang mit einer gemütlichen Kaffeetafel mit selbst gebackenem Kuchen aus, mit dem Bewusstsein, die Schwestern wieder finanziell und ideell gut unterstützt zu haben.