Oberndorf a. N. Reges Interesse an Gestaltung der Innenstadt

Oberndorf. Aufgrund der bisher eingegangenen Anmeldungen seien die Sitzplatzkapazitäten des VHS-Vortragssaals bereits erschöpft. Die Veranstalter wollen nach eigener Aussage jedoch dafür sorgen, dass niemand stehen müsse. Die Initiative teilt außerdem mit, dass sich bereits der überwiegende Teil der Stadträte angemeldet habe. Auch Bürgermeister Hermann Acker werde am Donnerstag, 24. Januar, im Publikum sitzen, wenn die Referenten darüber informieren, wie andere Städte mit Gestaltungsbeiräten Erfolge erzielten und wie Baukultur zu einem Wirtschaftsfaktor werden könne. Besonders freuen sich die Initiatoren über den Zustrom "ganz normaler Bürger". Das beweise, dass die Gestaltung der Innenstadt ein Thema sei, das alle angehe. Um die Bestuhlung planen zu können, benötige man weiterhin die Anmeldung per E-Mail an post@baukultur-oberndorf.de oder unter Telefon 07423/8 10 93 93.