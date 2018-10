Oberndorf a. N. Rauchschwaden entpuppen sich als Insektizid-Nebel

Mit Atemschutzgeräten erkundeten die Wehrleute das Gebäude, konnten allerdings kein Feuer finden. Schließlich stellte sich heraus, dass wenige Stunden zuvor eine Firma im zweiten Stock wegen des Befalls mit Baumwanzen ein Insektenvertilgungsmittel versprüht hatte.

Dessen Nebel hatten die noch im Haus befindlichen Mieter als Rauch wahrgenommen. Bronner schilderte im Gespräch mit unserer Zeitung, man sei durch die Fluchttür ins Treppenhaus gelaufen. Die Tür fiel hinter den beiden Männern zu und ließ sich auch nicht mehr öffnen. Sie mussten durch den "Rauch" ins Freie laufen.

Weil der Sozialstationsleiter wegen seiner Patienten, die noch am Abend mit Insulin versorgt werden mussten, besorgt war, rief er beim Hausmeister des Gebäudes an. Die Hausschlüssel werden in den – ja nun zunächst nicht mehr zugänglichen – Büroräumen in einem Koffer verwahrt. Ohne sie können die Pflegekräfte zum Teil nicht in die Wohnungen der Patienten gelangen.