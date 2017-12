Oberndorf a. N. Rangelei ruft Polizei auf den Plan

Zwei Gruppen von Jugendlichen waren miteinander in Streit geraten. Es wurde "geschuckt" und gekratzt, so stellten es die Beteiligten zumindest den Polizeibeamten dar. Ein Mädchen nahm das Ganze offenbar so mit, dass sie hyperventilierte und umkippte. Deshalb war auch medizinische Hilfe gefragt. Mit einer wärmenden Decke über den Schultern konnte sie aber wieder aus dem Rettungswagen entlassen werden.

Nach Angaben der Polizisten wurden die Personalien der Beteiligten aufgenommen. Sie werden dem Jugendsachbearbeiter der Oberndorfer Polizeirevier weitergeleitet, der sich dann der Sache annimmt. Nach einer halben Stunde löste sich der Pulk vor der katholischen Kirche schließlich wieder auf.