Oberndorf a. N. Räte mit dem Rad im Ort unterwegs

Oberndorf-Boll. Erste Station der Tour durch den Ort war der Kinderspielplatz, wo nun ein Tisch und Bänke zum Verweilen einladen. Dies war der Wunsch der Eltern, als es um die Neugestaltung des zwar kleinen, doch sehr heimeligen Platzes ging. Zwischenzeitlich hatte nun Alwin Heinzelmann ein Holzensemble gefertigt und gespendet. Über die städtische Forstverwaltung hatte Ortsvorsteher Wolfgang Schittenhelm das Material bezogen. Die beiden Wipp-Geräte haben nun so ihren Platz gefunden, dass sie von den neuen Großgeräten nicht tangiert werden.

Angesprochen wurde vor Ort noch die Anbringung eines kleinen Zaunes als Abgrenzung zum vorbeiführenden Gehweg, um vor allem Hunde vom Spielplatz fernzuhalten. Weniger erfreulich zeigte sich die nächste Station, die Schutzhütte, die vor kurzer Zeit einem Akt von Vandalismus zum Opfer gefallen war. Verkohlt zwei Sparren, weggebrannt ein Teil der Holzschalung, zerstört die gesamte Esse – alles noch sichtbar. Die Reparaturarbeiten wurden schon an die Firma Heinzelmann vergeben, wo alle benötigten Gewerke, Zimmerei, Dachdeckerei und Metallbau, sich in einer Hand befinden. Und so kann es nun zügig mit den Instandsetzungsarbeiten beginnen.

Nun ging’s Richtung Friedhof, wo man die neu ausgewiesenen Parzellen für ein anonymes Urnenrasengrabfeld und ein Einzelrasengrabfeld besichtigte. Allgemeine Zustimmung fand der Stein und die schlicht gehaltene Form der Stehle für die Anbringung der Namen der Verstorbenen. Positiv wurde die neue Schotterung des Parkplatzes bei der Mehrzweckhalle registriert, als äußerst ärgerlich eingestuft das Deponieren von Kleidern und diversen anderen Gegenständen am Kleidercontainer­ – ein Problem, das der verantwortlichen Firma schon mitgeteilt wurde.