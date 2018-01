Oberndorf a. N. Qualifikation geschafft

In der Bräunlinger Sporthalle gingen die Turnermädchen aus Klasse fünf und sechs in Wettkampf IV, die Schülerinnen aus Klasse sieben in Wettkampf II an den Start.

In der Wettkampfklasse der jüngsten Turnerinnen kämpften gleich zwölf Mannschaften um den Einzug in das RP-Finale. Trotz einer guten Leistung an den Geräten Sprung, Reck, Balken und vor allem am Boden verpassten die Schülerinnnen aus den Klassen fünf und sechs mit ihrem sechsten Platz ganz knapp die erhoffte Qualifikation.

Die Schülerinnen aus Klasse sieben erwischten zwar nicht ihren besten Tag, konnten jedoch mit einem soliden Ergebnis die Mannschaften Dunningen, Furtwangen II und Donaueschingen hinter sich lassen und sich mit einem zweiten Platz hinter Furtwangen I für die nächste Runde qualifizieren.