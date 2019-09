Oberndorf a. N. Projekt Schulcampus wird sichtbar

Auf seine Art einzigartig

Das Projekt Schulcampus werde nun aber nicht nur durch das Raumkonzept, sondern auch durch ein gemeinsames Betreuungskonzept für alle Schulen der Sekundarstufe sichtbar, erklärte Hans-Joachim Ahner, Leiter des Amtes für Kultur, Bildung und Sport, begeistert. Das neuartige modulare Betreuungssystem werde in diesem Schuljahr nur für Fünftklässler angeboten. Sollte es erfolgreich sein, will man es auf die Klassen sechs und sieben ausweiten.

"Ein solches Modell gab es bislang an weiterführenden Schulen noch nicht, lediglich an Grundschulen und Gemeinschaftsschulen, die ja ohnehin auf die Ganztagesbetreuung ausgerichtet sind", erklärt Schulverbundleiter Schwarz. Man habe nur einfache Ideen gehabt, aber nichts Greifbares.

Nun könne man zwischen drei verschiedenen Modellen individuell für jeden Tag wählen, erläutert Schwarz. Es gibt die Frühbetreuung, die Betreuung über den Mittag mit Mittagessen sowie Hausaufgabenbetreuung und die Nachmittagsbetreuung von 14 bis 15.45 Uhr.

"Die Ganztagsgrundschule gibt es ja schon als Angebot. Und wenn die Kinder dann auf die weiterführende Schule kommen, ist da nichts mehr. Das war ein Problem", meint Ahner.

Nun gebe es die schulübergreifende gemeinsame Betreuung für Realschüler, Werkrealschüler und Gymnasiasten. "Dass die von verschiedenen Schulen kommen, macht nichts, denn sie kennen sich ja noch aus der vierten Klasse", so Ahner.

Die Betreuung an sich wurde an einen externen Bildungsträger vergeben, die Stiftung Lernen Fördern Arbeiten. Potenziell könnten nun 140 Schüler an der neu eingerichteten Betreuung teilnehmen. Der September ist dabei noch als kostenloser Schnuppermonat vorgesehen. Später kostet es dann 6,60 Euro pro Modul pro Woche oder 3,30 Euro im Monat für eine Betreuung alle 14 Tage. Dafür gibt es Zuschüsse vom Land. "Ohne die ginge es nicht", sagt Ahner.

"Dieses Betreuungsangebot ist ein Alleinstellungsmerkmal, mit dem wir unseren Schulstandort stärken", freut sich Schulleiter Schwarz. In dieser Probephase im September zeige sich nun, wie stark das Angebot angenommen werde. Darauf könne man dann die weitere Planung auslegen.

Schön sei auch, dass durch diese Betreuung im Rahmen des Projektes Schulcampus die Übergänge zwischen den Schulen weicher gestaltet werden, meinte Kulturamtsleiter Ahner. Im Schulverbund ist das schon lange gang und gäbe. "Bei uns sind alle Klassenstufen fünf – ob Real- oder Werkrealschule – auf einem Stockwerk", so Schwarz.

Dabei gehe es aber nicht darum, alle nun in einen Topf zu werfen, betont Ahner. "Die Schulen behalten ihre eigene Identität, das eigene Profil wird geschärft, aber eben auch gemeinsames Potenzial genutzt." Das soll sich auch in einer Schulcampus-Broschüre und einer entsprechenden Beschilderung an der Straße niederschlagen. Beides ist aktuell in Arbeit.