Oberndorf a. N. Programm mit Augenzwinkern

Oberndorf. In Oberndorf wird am Sonntag, 14. Oktober, ab 19 Uhr ein musikalischer Leckerbissen geboten: Der katholischen Kirchengemeinde ist es gelungen, das in der Region bekannte Blechbläserquintett Swabian Brass für ein Konzert in der Dreifaltigkeitskirche auf dem Lindenhof zu gewinnen.