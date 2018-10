Oberndorf a. N. Polka zum Frühschoppen

Auch Stefan Hauser, Klarinettist im Musikverein Bochingen und ausgebildeter Dirigent hat sich unter die Polkafreunde gemischt und sich in "Blech gehabt" eingereiht.

Die Musiker wollen in der Bochinger Turnhalle am Sonntag von 11.30 Uhr bis gegen 14 Uhr für Stimmung sorgen, bevor dann die Bühne dem Nachwuchs des Gastgebers gehören wird.

Edle Tropfen werden am Weinbrunnen ausgeschenkt, zum Mittagessen gibt es Schnitzel mit Kartoffelsalat und am Nachmittag Kaffee und leckere Kuchen.

Schon in ganz jungen Jahren hat Karin Dengler ein Team um sich geschart, mit dem sie ihrer Kreativität Ausdruck verleiht. Auch als Vorsitzende bleibt sie dieser Aufgabe treu und arbeitet federführend mit, so dass sich die Gäste in herbstlicher Hallendekoration und an bunt geschmückten Tischen willkommen fühlen dürfen.