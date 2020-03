Oberndorf a. N. Polizei weiß von nichts: Unfall im Wald gibt Rätsel auf

Oberndorf - Ein umgekippter orangefarbener Kleinlaster, aus dem Öl ausläuft, zwei Alba-Fahrzeuge, die augenscheinlich umliegende Gewässer abpumpen, und durchdringender Ölgeruch in weitem Umkreis: Ein Leser traf diese Szenerie am Dienstagabend im Eichwald bei Oberndorf an. Er schlussfolgerte, dass es sich um einen Unfall mit einer größeren Menge ausgelaufenen Öls gehandelt haben muss.