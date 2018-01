Oberndorf. Ein unbekannter Täter hat in der Zeit zwischen Dienstag, 17 Uhr, und Mittwoch, 8 Uhr, in der Rosenfelder Straße in Oberndorf acht mal in den linken Hinterreifen eines BMW gestochen. Der Wagen stand in einer unverschlossenen Garage von Haus Nummer 12. Es entstand Sachschaden in Höhe von zirka 150 Euro. Das Polizeirevier Oberndorf sucht nach Zeugen. Hinweise an die Polizei unter Telefon 07423/8 10 10.