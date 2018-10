Oberndorf a. N. "Planet Floyd" lässt Pink Floyd aufleben

Die Band mit Mario Gebhardt (Gesang, Gitarre), Rainer Schäfle (Gitarre), Hartmut Jung (Keyboard), Timo Bassermann (Gitarre) und Kevin Pohlschneider am Schlagzeug präsentierte perfekte Kopien der weltberühmten Songs, ließ aber auch eigene Interpretationen einfließen. Peter Zisler an Saxofon und Querflöte, sowie Nancy McNally und Sandra Vine unterstützten "Planet Floyd" als kongeniale Ergänzung.

Erinnerung an psychedelische Konzerte

Eine beeindruckende Lightshow perfektionierte den Auftritt, der Erinnerungen an die legendären psychedelischen Konzerte der Originale wach werden ließ.

Dabei wurde fast kein Hit ausgelassen. Ob "Money", bei dem Peter Zisler mit dem Saxofon brillierte, "Wish you were here", "Pigs" oder "The great gig in the sky" bei dem Nancy mit ihrer Solostimme begeisterte – "Planet Floyd" überzeugte auf der ganzen Linie, und das überaus textsichere Publikum sparte nicht mit Beifall.

"The Wall" wurde komplett präsentiert, das Publikum ging begeistert mit und ließ sich auch bei Titeln wie "Shine on you crazy diamond" und "Us and them" gerne in beinahe überirdische Dimensionen entführen.