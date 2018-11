Oberndorf a. N. "Planer beweisen großes Gespür"

Nach dem Architekten- und Investorenwettbewerb für das Brauerei-Areal vor gut zweieinhalb Jahren hat man sich also jetzt den Talplatz vorgenommen. In der Auslobung zum Wettbewerb war auch der angrenzende Bereich bei der Klosterkirche und beim Rathauses mit einbezogen worden, damit eine Umsetzung später aus einem Guss ist – obgleich das derzeitige Sanierungsgebiet bei der Talstraße endet. Für einen zweiten Schritt muss ein weiteres Sanierungsgebiet beantragt werden, in das dann das Areal rund um den Klosterbau mit aufgenommen wird.