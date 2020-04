Oberndorf a. N. Pfarrer und Gläubigen vermissen Begegnung in Corona-Krise

"Unsere Kirchen sind groß genug"

Die Kirchen seien nach wie vor geöffnet. "Es ist ein Stück Heimat, wenn man die Kirche besuchen kann", formuliert es Schwer. Diese Möglichkeit werde auch rege genutzt – unter strenger Einhaltung der Schutzmaßnahmen. In den Kirchen liegen Vorlagen für häusliche Gebete aus – für diejenigen, die allein beten, aber auch für die, die mit Familie und mit Kindern den Gottesdienst zu Hause feiern möchten. "Natürlich kann man den Gottesdienst nicht voll und ganz ersetzen", sagt Schwer. Auf der anderen Seite sei es ein neues Gefühl und für Familien etwa "durchaus ein Gewinn".

Die Voraussetzungen für die kommenden Lockerungen seien auf jeden Fall da, betont der Pfarrer: "Unsere Kirchen sind groß genug, sodass wir die nötigen Vorsichtsmaßnahmen einhalten können. Wir könnten das bewältigen."

Noch müssen sich Gläubige in Geduld üben. Schwers Eindruck: "Das Verständnis ist da, man ist sich der Lage bewusst." Problematisch sieht er dagegen Situationen, wenn Angehörige ihre Verwandten in Pflegeheimen nicht besuchen und in dieser schweren Zeit nicht begleiten können. "Aus seelsorgerischer Sicht ist es sehr hart", sagt er.

"Eine Herausforderung für alle"

Genauso wie Beerdigungen, die nur in kleinem Kreis stattfinden. "Die Leute auf den Dörfern sind es so nicht gewohnt. Es ist spürbar, was für eine Herausforderung das für alle ist", macht er deutlich. "Man sieht es natürlich ein, aber es ist nicht einfach, damit umzugehen."

Andererseits, sagt Schwer, komme man durch die Corona-Krise den Ursprüngen näher. "Was heißt Innehalten? Was heißt: Ich habe nicht alles im Griff? Man wird sich der Grenzen des Menschseins bewusst." Andere positive Aspekte seien die Achtsamkeit und die wachsende Wertschätzung den anderen gegenüber. "Es ist eine Bestätigung, dass wir mit dem christlichen Glauben auf der richtigen Spur sind. Tod, Leben, Verlust und Verrat – das alles ist kein Theaterstück, das in der Kirche aufgeführt wird. Das alles sind existenzielle Fragen, die die Menschen betreffen", betont Schwer.

Die Corona-Krise sei ein Prüfstein für echte Religiosität, die jenseits von Formen und Fassaden funktioniert. "Die derzeit aufkommenden Fragen werden wir im Nachgang sicherlich beantworten und thematisieren."

Verständnis für die strikten Regeln haben auch die Gemeindemitglieder und die Pfarrerinnen der evangelischen Kirchengemeinden Oberndorf und Boll-Bochingen. "Wir vermissen die Gottesdienste und Gemeindeangebote sehr. Die Kirchenleitung arbeitet mit Hochdruck an einer verantwortungsvollen Umsetzung von Lockerungen", so nehmen Stadtpfarrerin Kathrin Sauer und Pfarrerin Friederike Heinzmann von der Kirchengemeinde Boll-Bochingen Stellung zu der aktuellen Situation. Die Sicherheit der Menschen stehe ganz klar im Fokus, heben sie hervor.

Und: Es finden zwar keine Gottesdienste statt, doch die Mitarbeiter "gehen mit viel Engagement und Kreativität ihrer Arbeit im Einsatz für andere nach", betonen Sauer und Heinzmann.

Die Lage ist ernst: "Mit Lebensmitteln und Ähnlichem sind die Menschen gut versorgt. Aber der Mangel an persönlichen Sozialkontakten ist immer wieder sehr belastend", erklären die beiden Pfarrerinnen. Dafür, dass viele aus Angst vor Ansteckung Abstand zu ihren Eltern halten, hätten die Senioren zwar Verständnis, doch sie fühlten sich oft allein und isoliert.

Pfarrerin Heinzmann macht sich besonders Sorgen um die psychischen Folgen der Isolation, die kaum thematisiert werden. "Telefonate mit Familienmitgliedern und nahestehenden Personen ersetzen keine Umarmungen. Der Wegfall von ehrenamtlichen oder beruflichen Tätigkeiten kann zu einem großen Verlust an Selbstwertgefühl führen. Vor allem, wenn sich jemand als ›nicht systemrelevant‹ wahrnimmt", betont sie.

Für Sauer und Heinzmann stellt sich auch die Frage, wie man jetzt menschenwürdig sterben und trauern könne. "Gerade in diesen Situationen des Sterbens und der Trauer sind persönliche, seelsorgerliche Gespräche und Begleitungen durch Angehörige oder nahestehende Personen, Pfarrer und Pfarrerinnen wichtig. Familien sagen zu müssen, dass nur der engste Familienkreis plus fünf weitere Personen an Bestattungen teilnehmen können – dass eine Auswahl erfolgen muss – ist nicht leicht. Gerade in einer Trauersituation hilft die spürbare Nähe von Familie, Angehörigen und Freunden, das herzliche Beileid durch Nachbarn, Bekannte oder Vereinskollegen", schildern die beiden.

Dass keine Gottesdienstbesuche und Gemeindeaktivitäten möglich seien, sei besonders zu Ostern schwer gewesen. "Das Abendmahl an Karfreitag oder die Freude des Ostersonntags – all das konnte nicht traditionell gefeiert werden." Auch Geburtstagsbesuche durch Pfarrer und ehrenamtliche Helfer fielen im Moment weg. "In dieser Krise wird deutlich, wie sehr die Begegnung von Menschen dem kirchlichen Leben Identität schenkt", heben die Pfarrerinnen hervor.

Fernsehgottesdienst, Radioandachten und digitale Angebote würden gut angenommen. Pfarrerin Sauer erzählt von einer Kollegin, deren Andachten zu Ostern mehrere Hundert Klicks bei YouTube erzielten. "Ein Kollege erreicht mit seinen Angeboten über Instagram sogar über 1000 Menschen", so Sauer. Das sei eine ganz eigene Form von gottesdienstlicher Interaktion – eine gleichberechtigte, aber andere Form von Gottesdienst.

Allerdings sei es kein dauerhafter Ersatz für einen persönlich besuchten Gottesdienst, machen die Pfarrerinnen klar. "Es macht einen Unterschied, ob ich allein vor dem Bildschirm sitze oder in einem Raum mit anderen zusammen singe und bete. Beides kann gerade für jemanden richtig sein. Aber es ist wichtig, die Wahl zu haben."