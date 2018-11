Oberndorf a. N. Petra Dieterle will auch stimmliche Höhen erschließen

Petra Dieterle studierte Gesang an der Hochschule für Musik Karlsruhe bei Professor Maria Venuti. Später belegte sie Meisterkurse bei Elisabeth Schwarzkopf, die lange Zeit als weltbeste Interpretin der "Marschallin" im „Rosenkavalier“ von Richard Strauss galt. Diese Kurse müssen sehr streng gewesen sein. Es wurde, so Petra Dieterle, viel an der Kopfstimme und Feinheit der Stimme gearbeitet. In den folgenden Jahren, so erzählt sie, habe sie viel Kirchenmusik gemacht, von Frühbarock bis Moderne, einschließlich der großen Werke der Romantik – allerdings ohne die strenge Gregorianik.

Als Jugendliche habe sie sich natürlich auch für Pop-Musik interessiert und in einer Dreier-Gruppe Programme wie "Jazz und Klassik" aufgeführt.

Bei ihren Schülern möchte Petra Dieterle auf deren Wünsche eingehen, aber sie auch immer wieder an die Klassik heranführen.