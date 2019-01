Oberndorf a. N. Packende Ballwechsel an der Platte

"Ungewöhnlich ist der Zeitpunkt, an dem das Turnier stattfand", resümierte der Vereinsvorsitzende Michael Lingen, "denn üblicherweise findet die Meisterschaft im Doppel vor Weihnachten statt." Raumprobleme hatten dazu geführt, dass das Turnier nicht wie gewohnt ausgetragen werden konnte. Lingen verwies auf die Chance, die durch die ungewohnte Situation entstand: "Atmosphäre und Durchführung gefallen mir sehr gut, insbesondere weil kein Termindruck durch eine nachfolgende Sitzung herrscht." Von den 27 aktiven Mitgliedern beteiligten sich 20 am Turnier. Das zeige, so Lingen, dass der Zeitpunkt gut gewählt gewesen sei.

Spannende Wettkämpfe ergaben sich auch durch die Auslosung. Der Modus sah vor, dass den auf der Rangliste besseren Spielern schwächere Partner zugelost wurden. Auch wenn das Losglück sehr unterschiedlich ausfiel, so ergaben sich doch viele spannende Spiele. Jede Paarung musste gegen alle anderen spielen, was ein Höchstmaß an Fitness erforderte, da bei üblichen Wettkämpfen höchstens die Hälfte der Spiele zu absolvieren ist. Der erste Titel des TTCO im Jahr 2019 geht an Christoph Kissling und Georg Dlugosch. Die neuen Titelträger setzten sich knapp gegen Tobias Stubning und Angelika Hafner durch, die lediglich ein Spiel mehr verloren. Auf den dritten Platz auf dem Podest kamen Steffen Grunert und Silvia Hellstern.