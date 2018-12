Oberndorf a. N. Oftmals einen langen Atem bewiesen

Die Neugestaltung des Kronevorplatzes und die Umgestaltung der Jugendräume im Rathaus nannte Karsten beispielhaft dafür, dass in Zeiten klammer Kassen viele Projekte nur zur Umsetzung kommen, wenn Eigenleistung und Mitfinanzierung gewährleistet sind. Diese Voraussetzungen schaffe das "herausragende Engagement der Bochinger Bürger, die aktiv an der Verbesserung der Infrastruktur mitarbeiten, sich in die Pflicht nehmen und in das öffentliche Leben einbinden lassen". Das Biergartenfest schaffe finanziellen Spielraum für die Vereine und Ortsverwaltung, die Generationenbrücke sei Ausdruck der Übernahme von Verantwortung für die Mitbürger – zwei Schwerpunkte repräsentativ für konstante Eigeninitiative aus den Reihen der Bürgerschaft.

2019 sei man voll beschäftigt mit der Abarbeitung beschlossener Maßnahmen, wobei es aber weiterhin gelte, "das Ohr am Bürger zu halten und notwendige Entwicklungen nicht zu verschlafen". Der Ortschaftsrat sei aber nur in der Lage, etwas anzustoßen, die Umsetzung aber könne ausschließlich über die Verwaltung erfolgen. In konstruktiver Zusammenarbeit habe man einiges auf den Weg gebracht. Allen, die in irgendeiner Form daran Anteil haben, den Bochinger Stadtteil als lebenswerten Ort mit Wohlfühlcharakter und Zukunftsperspektiven zu stärken, sprach Karsten Anerkennung aus.

"Hut ab vor dem, was du bewegst und bewegt hast" – in diese Worte packte der stellvertretende Ortsvorsteher Peter Gaberle – auch im Namen des gesamten OR-Gremiums - seine Wertschätzung für die Leistung von Martin Karsten. Ein Vierteljahrhundert sei er nun vorangegangen, habe sich der Verantwortung gestellt, Herausforderungen angenommen und wertvolle Arbeit für die Dorfgemeinschaft geleistet.

Vor dem abschließenden Ständerling stieg die Spannung auf das Bühnen-Highlight. Mundartkünstler und Liedermacher Pius Jauch, der jüngst auch zur Dialekttagung eingeladen war, trat auf. Seine Liebe zur schwäbischen Sprache und Kultur durchdrang jede Zeile seiner Lieder. Vordergründig amüsant, fand der tiefe Sinn seiner Vorträge humorvolle Verpackung, die ansprach und berührte. Nicht weniger feinsinnig und hintergründig gestaltete Pius Jauch seine Moderation. Er freute sich, dass sein Publikum sich anstecken ließ, mitzumachen.