Oberndorf a. N. "Offene Hände" suchen dringend neue Räume

Bedingt durch die Bauarbeiten in der Lindenstraße 13 seien Heizung, Strom und Wasser schon jetzt zum Teil nur noch eingeschränkt verfügbar. Eva Scherer will ihren Helfern in der kalten Jahreszeit nicht zumuten, weiterhin im Lager ehrenamtlichen Dienst zu tun. Am kommenden Montag ist das Lager zwar geöffnet, so dass Bedürftige dort Sachen abholen können, Sachspenden können allerdings keine mehr angenommen werden. Sie sind künftig nur noch auf Zuruf möglich. Man meldet sich also bei den "Offenen Händen" telefonisch, und wenn Eva Scherer Menschen mit Bedarf weiß, können die Möbel oder Haushaltsgeräte direkt zu den Bedürftigen gebracht werden.