Oberndorf a. N. Oberndorferin sagt Kilos den Kampf an

"Ich möchte fit sein für meinen achtjährigen Bruder. Ich möchte Sachen machen können, die eine normale 22-Jährige machen können sollte", sagt die gebürtige Oberndorferin im Fernsehen. Ihr Zielgewichts, so steht es in ihrem Fragebogen, liegt bei 70 Kilo. Doch bis dahin ist es noch ein weiter Weg. Denn ihr Startgewicht lag bei fast 150 Kilo. Als Motivations wurde ihr – wie allen Kandidaten – ein bearbeitetes Foto von sich gezeigt. So könnte sie aussehen, wenn sie schlanker wäre. Das entlockte Denice Di Stefano Marquez nach all den Tränen ein strahlendes Lächeln.

Nach der Auftaktshow steht der Einzug in das Camp in Andalusien an. Wie sich die Oberndorferin dort schlägt, können die Zuschauer immer sonntags ab 17.45 Uhr in SAT.1 sehen.

Die 50.000 Euro gewinnt am Ende derjenige, der prozentual zum eigenen Körpergewicht am meisten abgenommen hat. Egal, ob er von seinen Mitbewerbern schon vorher rausgewählt wurde. In jeder Sendung muss das Team, das insgesamt weniger abgenommen hat, als das andere, eines seiner Mitglieder heimschicken. Teilnehmen können auch die zehn Online-Kandidaten. Am Ende entscheidet die Waage. In einer Finalshow kommen dann alle nochmals zusammen, und der Sieger wird gekürt.