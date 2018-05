Oberndorf a. N. Oberndorf war beliebtes Ziel

Nach den Rheinbrücken und der Zeppelinwerft rangierte gleich Oberndorf als bedrohtes Gebiet auf den geheimen Karten. Zunächst waren für die Flakstellungen zum Schutz Oberndorfs zwei Standorte realisiert: einer beim Wasserturm Kutzbühl und eine Stellung bei Weiden. Die Mauser-Werke waren besonders geschützt. Technische Neuerungen wie Entfernungsmesser oder Neigungsmesser kamen hier zum Einsatz.

Am 22. April 1915, so Wein, gab es in der Stadt den ersten Toten durch einen Luftangriff. Ein besonderes Kapitel war dem Angriff vom 12. Oktober 1916 gewidmet, bei dem sich von Frankreich her 43 Flugzeuge Oberndorf näherten, von denen zehn abstürzten. Bei diesem Angriff wurde Donaueschingen schwer getroffen, da die Bomberpiloten die Stadt für Oberndorf hielten.

Ein besonderes Ereignis war auch der Absturz eines britischen Fliegers am 20. Juli 1918. Am Ende des Ersten Weltkriegs umfasste die kaiserliche Armee 2576 Flugzeuge. Zuletzt wurde auf Orte der Erinnerung, wie den Gedenkstein für Reginald Butler in Waldmössingen, hingewiesen.

Die sich anschließende Diskussion zeigte auf, warum Oberndorf im Zweiten Weltkrieg relativ glimpflich davongekommen ist: Die Wertigkeit hatte sich verändert. Nun nahm die Zerstörung der Treibstoffproduktion und der Infrastruktur zur Truppenversorgung die ersten Plätze ein.

Ein Familienerbstück mit großem dokumentarischen Wert hatte Peter Hofer dabei: einen Silberpokal, den Paul von Mauser anlässlich seiner Silberhochzeit seinen Schützenfreunden zur Erinnerung übergeben hatte. Bei einem Luftangriff 1916 durchschlug ein Splitter das Fenster und auch noch den Pokal, wie deutlich zu sehen ist

Kussmann-Hochhalter dankte dem Referenten für den Vortrag, allen Interessierten für ihr Kommen und die rege Diskussion und kündigte als nächsten Vortrag dieser Reihe am 22. Juni das "Mauser Tankgewehr" an.