Oberndorf a. N. Nur wenige Haushaltswünsche berücksichtigt

Das EC-Karten-Gerät im Rathaus habe man wieder abgemeldet, da zu wenig Gebrauch davon gemacht worden sei, teilte Lauble weiter mit. Von den Haushaltswünschen – wie beispielsweise einem Rolltor am Feuerwehrmagazin, den Sanierungsmaßnahmen der WC-Anlagen in der Grundschule oder der Rekultivierung der Erddeponie – seien "leider nur wenige zum Zug gekommen", so Lauble.

Allerdings seien in der Haushaltsplanung der Stadt Oberndorf für 2019 Instandsetzungsarbeiten an der Grundschule und am Kindergarten sowie die Restfinanzierung der Straßen und der Beleuchtung im Baugebiet "Breite" aufgenommen worden.

An der Grundschule gebe es wieder Engpässe bei der Lehrerversorgung. Eine Lehrerin falle in absehbarer Zeit aus, zwei Aushilfen fielen nach dem ersten Halbjahr weg. Lauble berichtete weiter, dass zur Seniorenweihnachtsfeier mehr als 100 Menschen den Weg in die Turn- und Festhalle gefunden hätten, um an diesem vom Ortschafts- und Kirchengemeinderat organisierten Nachmittag teilzunehmen. Bei dieser Feier habe ein Gast spontan eine Spende zugesagt, um die Kosten für die angeschafften Sitzkissen zu übernehmen. Möglicherweise scheitere dies jedoch an der Bürokratie.

Ortsvorsteher Roland Lauble bedankte sich bei Bürgermeister Hermann Acker für dessen "stets offenes Ohr" und überbrachte auch seinem Ortschaftsrat Dankesworte und ein Geschenk. Allerdings werde das Gremium in den kommenden Jahren sein Gesicht verändern, träten doch vier Ortschaftsräte nicht mehr bei den nächsten Kommunalwahlen an.

Er bedauere diese Entscheidung, habe aber Verständnis dafür, zumal man bei dieser Tätigkeit immer mit neuen Anforderungen konfrontiert und oft bis zur Leistungsgrenze gefordert werde.

Lauble appellierte an die ausscheidenden Räte, tatkräftig bei der Suche nach Nachfolgern zu helfen, damit ein aktives und schlagkräftiges Ortschaftsratsratsteam die Geschicke des Dorfes mitbestimmen könne.