Oberndorf a. N. Nur keine Übernachtungen

Im Umweltbericht weist die Bilanzierung ein Gesamtdefizit von 619701 WE (Ökopunkte) für die Schutzgüter Biotope (-242586 WE) und Boden (-377115 WE) aus, was dem Maßstab "erhebliche Beeinträchtigungen" entspricht. Laut Lübke sind diese Ökopunkte als Ausgleich für den deutlichen Eingriff noch nicht vorhanden. Die Beeinträchtigungen hinsichtlich Klima/Luft und Grundwasser werden als "wenig erheblich bis erheblich" eingestuft. Nicht zugelassen ist eine Ansiedlung von Vergnügungsstätten und Tankstellen.