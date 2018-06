Oberndorf a. N. Nur in Sulz nehmen Schülerzahlen zu

Oberndorf/Sulz. Die Gesamtschülerzahl betrug Ende vergangenen Jahres 382. Im Vergleich zu 2016 wurden in Sulz 24 Schüler gewonnen, in Oberndorf, Dornhan, Vöhringen, Epfendorf und anderen Orten ist aber ein Rückgang von 46 zu verzeichnen.

Auch aus den SBS-Gruppen (Singen, Bewegen, Sprechen) ist ein Rückgang zu vermelden. 2016 gab es 71 Kinder in Oberndorf, verteilt auf sechs Gruppen. Doch hier war schon abzusehen, dass zwei Gruppen (Don-Bosco und St. Martin) nicht fortgeführt werden könnten. In den verbliebenen vier Gruppen werden 37 Kinder betreut. Leider gebe es weiterhin keine Gruppe in Sulz. Bei Addition aller Schüler ergebe sich eine Gesamtzahl von 419.

Doch dem soll nicht tatenlos zugesehen werden. Mit einer Vielzahl von Kooperationen mit Vereinen und Institutionen sollen möglichst viele erreicht werden. So sind vier Bläserklassen in Kooperation mit Grundschulen und Musikvereinen eingerichtet: Bergfelden mit 20, Bochingen mit 15, Lindenhof (mit der Stadtkapelle) mit 19 und Sulz mit 19 Kindern. Eine zehnköpfige Cajon-Gruppe ist in Holzhausen aktiv.