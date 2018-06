Oberndorf a. N. Nur die Risikobereitschaft hat gefehlt

Bei der Gründung hatte man durch den Verkauf von 73 Aktien à zehn Euro und einem Zuschuss der Kreissparkasse ein Grundkapital von 830 Euro geschaffen. Durch den Verkauf der Waren am Weihnachtsmarkt und beim Frühlingsfest des HGV wurden 555,11 Euro erwirtschaftet, so dass man am Ende 1385,11 Euro auf der Haben-Seite verbuchen konnte. Nach Abzug von Steuern, Löhnen und sonstigen Ausgaben blieben 695,22 Euro übrig, und so erlitt jede Aktie einen Verlust von 0,48 Euro.