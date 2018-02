Oberndorf (cel). Nach der Suchaktion am Neckar (wir berichteten), gibt es keine Hinweise, dass jemand zu Schaden gekommen ist. Eine Zeugin hatte der Polizei am Freitag telefonisch mitgeteilt, dass jemand an der Böschung liege, sich dann aber von der Stelle entfernt. Nachdem die Beamten keinen mehr vorfanden, setzte eine große Suche ein – ohne Ergebnis. Es wurde seither auch niemand als vermisst gemeldet, so Revierleiter Ulrich Effenberger auf Anfrage. Grundsätzlich sei es besser, wenn derjenige, der solch eine Situation melde, bei der vermeintlich hilflosen Person bleibe, bis die Polizei eintreffe.