Oberndorf a. N. Nicht alle können aus dem Vollen schöpfen

"Doch nicht alle können so aus dem Vollen schöpfen, wie wir", so Deiß. In vielen Ländern, wie zum Beispiel in Afrika oder Indien, hätten die Menschen nicht einmal das Nötigste, das sie zum Leben brauchen. Es fehle nicht nur an Nahrung, sondern auch an Wasser. "Denken wir auch an die vielen Erdbebenopfer zurzeit in Indonesien. Diese Menschen stehen vor dem Nichts."

Erntedank aber heißt auch Teilen. Durch die Aktion Minibrot – kleine selbstgebackene Brote, die nach dem Gottesdienst erworben werden konnten –­ wird mit dem Erlös ein Misereor-Projekt in Südafrika unterstützt, das rund 1000 Kindern und Jugendlichen einen Platz zur Entfaltung bietet und ihnen ein Frühstück und eine warme Mittagsmahlzeit ermöglicht.

Dass die Urbangemeinde nicht nur Danke für die Gaben der Schöpfung sagen kann, sondern auch für eine tolle Gemeinschaft, zeigten eine vollbesetzte Kirche, eine großartige musikalische Begleitung und die große Kinderschar, die im Gemeindehaus Kinderkirche gefeiert hatten und zum Segen zu den Erwachsenen in die Kirche kamen.