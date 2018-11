Oberndorf a. N. Neuer Inhaber des "Café Melber" spricht über Pläne

Das Café Melber waren in den vergangenen Jahren für viele Beerdigungsgesellschaften eine Anlaufstelle. Schließlich ist der Friedhof gleich gegenüber. "Das wäre ja traurig, wenn das künftig nicht mehr so wäre", sagt Mustafa Özkul. Dieses Angebot möchte er weiterhin machen. Vorausgesetzt, die Anmeldung erfolgt rechtzeitig, so dass er den traditionell zum Beerdigungskaffee gereichten Hefezopf besorgen kann.

Viele Oberndorfer kennen Mustafa Özkul noch von der Tankstelle Gaiser in Bochingen. Sie hat er mit aufgebaut und acht Jahre lang als Pächter betrieben, erzählt er. Heute ist er im Baugewerbe tätig. Er arbeitet als Capo auf der Stuttgart 21-Baustelle in Stuttgart. Bis er am Abend kommt, "schmeißt" seine Frau Nezaket den Laden, den er als Familienbetrieb führen möchte. Eine zusätzliche Bedienung hat er bereits eingestellt. Und an den Wochenenden sei er ohnehin da.