Oberndorf (cel). Beim 12. Oberndorfer Lauftag am Sonntag, 5. Mai, bieten die Veranstalter diesmal einen Einsteigerlauf an. Organisiert wird das sportliche Ereignis vom TVO gemeinsam mit dem städtischen Amt für Kultur, Bildung, Jugend und Sport. In einem Halbmarathon, einem Fitnesslauf (10,5 Kilometer) und einem Schülerlauf (1,5 Kilometer) können sich die Sportler messen. In diesem Jahr kommt eine weitere Distanz hinzu: Wer Lust hat, kann sich jetzt schon auf die Distanz von 4,6 Kilometern vorbereiten. Anmeldungen zum Lauftag können bereits online unter my1.raceresult.com/99973 vorgenommen werden.