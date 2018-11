Oberndorf a. N. Neue Maßnahmen für weniger Tempo

Filiale als Möglichkeit für eigenes Unternehmen?

Nun steht er in Verbindung mit einer Bäckerei aus Villingen, die einen ausgezeichneten Ruf genieße und mehrere Filialen betreibe – allerdings in südlicher Ausrichtung. Trotzdem zeigte sich der Seniorchef bei einer Besichtigung vor Ort interessiert und brachte eine weitere Variante ins Spiel. Denn die Villinger Bäckerei beliefert auch Filialen, die eigenverantwortlich betrieben werden. Laut Armin Hug wäre diese Alternative geradezu perfekt auf Boll zugeschnitten, käme sie doch in mehrerlei Hinsicht den Bedürfnissen eines Dorfes entgegen und böte zudem die Möglichkeit, ein Kleinunternehmen zu gründen. "Jungsenioren, vielleicht ein Ehepaar" – dies scheint für Hug die ideale Ansprechgruppe zu sein, die vorhandenen Räumlichkeiten zu mieten und ein eigenes Management aufzubauen, das sich in die persönliche Lebenssituation einpassen lässt. Somit könne man ganz individuell handeln, die Öffnungszeiten selbst festlegen, das Angebot bestimmen. "Kuchen, Kaffee, Boule-Spiel – es gibt viele Möglichkeiten, Schwerpunkte zu setzen" – zeigt sich Armin Hug überzeugt und steckt mit seiner Begeisterung an. Einig sind sich alle, dass die Qualität der Waren ausschlaggebend ist. Und dafür spräche der Name des potenziellen Lieferanten.

Die Neugestaltung der Friedhofssatzung wurde aus aktuellem Anlass in die Tagesordnung aufgenommen. Volles Verständnis fand die Zielsetzung, eine Kostendeckung von 75 Prozent anzustreben. Dies sollte jedoch stufenweise und in kürzeren Abständen geschehen. Auch wenn die letzte Überarbeitung vor zehn Jahren vorgenommen worden sei, seien die kalkulierten Sprünge zu "eklatant und nicht zumutbar". Die Rückstufung des Reihengrabs für Erdbestattungen und des Urnenreihengrabs wurde als wichtiges und richtiges Signal für "bezahlbare Bestattung" gewertet. Allerdings hätte man es wünschenswert gefunden, alle anderen Bestattungsarten in derselben Proportionalität finanziell anzupassen.