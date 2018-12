Oberndorf a. N. Neue Dirigentin vorgestellt

Doch unter der Leitung von Sabine Kölz, der neuen Dirigentin, arbeite man auf das Konzert im nächsten Jahr hin, so Sabrina Müller, Schriftführerin des Vereins.

Sabine Kölz ist eine feste Größe in der Akkordeon-Musik-Szene. Sie lebt und unterrichtet Akkordeon in Trossingen. "Mit ihr als Leiterin des Hauptorchesters, gibt es wieder ein Dreiergespann an Dirigenten", zeigte sich Sabrina Müller erfreut.

Über Bernd Glück sei der Kontakt zustande gekommen. Dieser wurde an diesem Sonntag verabschiedet, da er einen Musik-Verlag übernommen hatte und sich somit neuen beruflichen Aufgaben widmen wird. Das Jugendorchester spielte also an diesem Nachmittag zum letzten Mal unter seiner Leitung. Sabrina Latus, ebenfalls aus Trossingen, wird übernehmen.